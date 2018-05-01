Оздоев: "Настраивался на золотую медаль и был уверен, что выиграю"

Российский борец Бекхан Оздоев прокомментировал свое выступление на чемпионате Европы, где он завоевал серебро. Турнир проходит в Каспийске.

"Я настраивался на золотую медаль и был уверен, что выиграю. Может быть, из-за этого и проиграл, это станет для меня уроком. И не из-за того, что соперник был слабым, я больше был уверен в себе - потому что хорошо готовился к турниру и прошел более сильных противников.

Но борьба сегодня как-то не пошла, наверное, ошибка заключалась во мне. Я неправильно начал схватку - сам не боролся так, как надо, а подстраивался под действия соперника. Я был травмирован и не выступал два года - это первый такой серьезный международный старт для меня. Может быть, и это тоже сказалось", - цитирует Оздоева "Р-Спорт".

В весовой категории до 87 килограммов российский спортсмен занял второе место, уступив в финале представителю Грузии Роберти Коблиашвили.