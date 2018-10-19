Наталья Ярыгина переизбрана вице-президентом UWW

Конгресс Объединенного мира борьбы (UWW) прошел 19 октября в Будапеште в преддверии чемпионата мира. Основным вопросом конгресса были выборы членов Бюро UWW. В результате рейтингового голосования Наталья Ярыгина сохранила пост вице-президента UWW на следующие шесть лет.

Вице-президентом UWW также был переизбран американец Стэн Джезик. Сохранили членство в бюро двукратный призер Олимпийских игр Даулет Турлыханов (Казахстан) и Аль Шахрани (Катар). Впервые были избраны в бюро UWW Петер Бача (Венгрия), Паоло Силва (Португалия) и Чанг (Китай).

Не смогли переизбраться и потеряли место в Бюро UWW олимпийский чемпион Хидаюки Томияма (Япония) и Ким Ик Ен (Корея). Баллотировались, но не прошли олимпийский чемпион Командар Маджидов (Белоруссия), призеры Игр Анджей Супрон (Польша), Ара Абрахамян (Швеция) и другие. Всего в рейтинговом голосовании участвовало 15 кандидатов.

Отметим, что президентом ФСБР, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили также является вице-президентом UWW, на эту должность он был избран в 2014 году.