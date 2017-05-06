Наталья Ярыгина: "Хвалить российских девушек не хочется"

Первый вице-президент федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Наталья Ярыгина заявила, что не хочет хвалить женскую сборную России, несмотря на первое место в командном зачете чемпионата Европы. Россиянки на турнире в Нови Саде завоевали две золотые и одну серебряную медали.

– Если говорить о выступлении женской сборной России, то у меня смешанные чувства, – цитирует пресс-служба ФСБР Ярыгину. – Вроде бы цели, которые ставил наш куратор женской борьбы Омар Муртузалиев, достигнуты. Спортсменки выиграли две золотые медали, стали первыми в общекомандном зачете. Но почему-то хвалить наших девушек не хочется. Уж очень неровным получилось выступление. С учетом того, сколько Омар Магомедович вкладывает в женскую борьбу, две золотые медали – маловато. Все-таки это чемпионат Европы, и таких уж сильных, непобедимых соперниц я здесь не вижу. Очень обидно за Леру Коблову. Она проиграла практически так же, как и на Олимпийских играх. С другой стороны, нужно, конечно, отметить наших чемпионок. Люба Овчарова боролась мощно и ярко. Главное, чтобы ее прогресс не останавливался. Анастасия Братчикова – молодец, боролась грамотно и четко. Ее успех – уже четвертый европейский триумф егорьевской школы борьбы. Несколько лет назад мы приезжали на соревнования в Егорьевск к Олегу Чернову. Девочки тогда еще были юными. И мне очень запомнилась созданная там атмосфера, очень дружная. Они и сейчас постоянно друг друга поддерживают. Для женской борьбы атмосфера очень важна.

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