Наталья Воробьева вернется в большой спорт в начале 2019 года

Олимпийская чемпионка по спортивной борьбе Наталья Воробьева отметила, что возвращение на ковер после рождения ребенка намечено на начало следующего года. По ее словам, возможно, это произойдет на январском мемориале Ивана Ярыгина в Красноярске. В июле спортсменка родила сына.

– Скорее всего, я начну выступать в начале следующего года, – цитирует "РИА Новости" Воробьеву. – Я планирую бороться на турнире Ивана Ярыгина в Красноярске, но все зависит от моего морального и физического состояния.

Скорее даже от морального состояния, ведь малышу всего три месяца, и он требует очень много внимания.