Министр спорта Украины: "Считаю участие борцов в чемпионате Европы в России недопустимым!"

Министр спорта Украины Игорь Жданов подчеркнул, что он негативно относится к участию сборной страны в чемпионате Европы по борьбе. Турнир проходит в Каспийске.

- В г. Каспийске (Россия) продолжается чемпионат Европы по борьбе, – написал Жданов на своей странице в Facebook. - К большому сожалению, вопреки позиции украинского государства – Ассоциация спортивной борьбы Украины самовольно отправила на эти соревнования ряд спортсменов и тренеров.

Как министр и гражданин, считал и считаю такие действия недопустимыми! Остаюсь категорически принципиальным и последовательным в своей позиции – никакого участия сборных команд Украины в любых соревнованиях в России, как стране-агрессору. С этой целью был издан соответствующий приказ министерства.

Хочу отдельно подчеркнуть – это не просто моя личная точка зрения. Бойкот соревнований в России – это консолидированная позиция правительства Украины, всей украинской власти. Как и уверял ранее, туристическая поездка отдельных украинских борцов и тренеров в России происходит без финансовой и организационной поддержке министерства молодежи и спорта. Ни одной гривны налогоплательщиков на это не потрачено.

Предупреждаю всех, что мы будем жестко отслеживать такие самовольные путешествия на предмет возможного нарушения трудового законодательства спортсменами и тренерами, которые являются штатными сотрудниками государственного учреждения "Укрспортобеспечения" и работают по контракту с государством.

Отмечу, что в Россию не поехал основной состав сборной и ни один спортсмен из числа военнослужащих. Это первые практические результаты действия приказа министерства, общих усилий министерства обороны Украины, МВД Украины и СБУ, относительно обеспечения спортсменов-военнослужащих от возможных провокаций и неправомерных действий со стороны спецслужб страны-агрессора.

Спасибо всем федерациям по видам спорта, спортсменам и тренерам, которые разделяют и поддерживают нашу патриотическую и государственную позицию по бойкоту соревнований в России.

Напомним, что ранее министр спорта Украины издал указ, который ограничивает участие украинских спортсменов в соревнованиях на территории России. В частности, в нем говорится, что в случае участия в турнирах в РФ на финансирование команды деньги выделяться не будут.