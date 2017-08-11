Михаил Мамиашвили: "Задача сборной на чемпионат мира - победа в командном зачете"

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили считает, что каждый член национальной команды способен раскрыть свой потенциал на чемпионате мира в Париже. По его словам, в сегодняшних реалиях успешное выступление на турнире имеет особую ценность для сборной.

– У нас всегда одна задача на чемпионате мира – показать максимальный результат и победить в командном зачете, – цитирует "Р-Спорт" Мамиашвили. – Не хочу повторять избитую фразу о неблагодарности или наивности каких-то (медальных. – Прим "СЭ") планов. Если каждый спортсмен по-настоящему раскроет свой потенциал, то в каждой весовой категории наши ребята способны бороться за медали. Хочу пожелать главного – чтобы они раскрыли свой потенциал.

Это первый чемпионат мира после Олимпийских игр. Начался новый олимпийский цикл, уже идет подготовка и отбор к Играм в Токио. И сегодня в жесткой конкуренции, существующей практически в каждой весовой категории, определены первые номера, которые будут представлять сборную страны в Париже.

Сегодня любое выступление российского спортсмена рассматривается под особым углом. Поэтому успешное выступление имеет особую ценность для нашей команды.

Напомним, на чемпионате мира Россию представят олимпийские чемпионы 2016 года Роман Власов (весовая категория до 80 килограммов) и Давит Чакветадзе (до 85 кг), а также бронзовый призер Игр в Рио-де-Жанейро Сергей Семенов (до 130 кг). Также в состав команды вошли Степан Марянян (до 59 кг), Артем Сурков (до 66 кг), Адам Курак (до 71 кг), Александр Чехиркин (до 75 кг) и Муса Евлоев (до 98 кг).

Мировое первенство в столице Франции пройдет с 21 по 26 августа.