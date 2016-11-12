13:50 | БОРЬБА

Михаил Мамиашвили: "В тренерском штабе сборной России будут изменения"

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Президент Федерации спортивной борьбы Михаил Мамиашвили подчеркнул, что тренерский штаб сборной России в ближайшее время претерпит изменения. Сегодня Мамиашвили был переизбран на пост главы ФСБР, выборы прошли на безальтернативной основе. 

- В тренерском штабе сборных России будут сделаны изменения, - цитирует ТАСС Мамиашвили. - Пока никакой конкретики озвучить не могу. Эти вопросы будут решаться исполкомом федерации. Думаю, все будет решено до конца следующего месяца.

На Олимпиаде в Рио россияне завоевали два золота и бронзу в греко-римской борьбе, а также два золота, три серебра и бронзу - в вольной.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3778623

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КОММЕНТАРИИ (1)
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dfrc

это тот миша, который избивал женщин в РИО.....???????? И что ещё не посадили ?

14:54

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