Михаил Мамиашвили: "В тренерском штабе сборной России будут изменения"

Президент Федерации спортивной борьбы Михаил Мамиашвили подчеркнул, что тренерский штаб сборной России в ближайшее время претерпит изменения. Сегодня Мамиашвили был переизбран на пост главы ФСБР, выборы прошли на безальтернативной основе.

- В тренерском штабе сборных России будут сделаны изменения, - цитирует ТАСС Мамиашвили. - Пока никакой конкретики озвучить не могу. Эти вопросы будут решаться исполкомом федерации. Думаю, все будет решено до конца следующего месяца.

На Олимпиаде в Рио россияне завоевали два золота и бронзу в греко-римской борьбе, а также два золота, три серебра и бронзу - в вольной.