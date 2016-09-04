Михаил Мамиашвили: "В комитете Объединенного мира борьбы задач предостаточно"

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили, сегодня возглавивший технический комитет Объединенного мира борьбы, отметил, что на новой должности его ждет много работы. Функционер выразил надежду на то, что борьба на долгие годы станет одним из самых привлекательных и фундаментальных видов спорта в олимпийской семье.

– Задач предостаточно, – цитирует "Р-Спорт" Мамиашвили. – Президентом международной федерации поставлены серьезные задачи, они включают в себя не только решение вопросов календаря и проведение спортивных мероприятий. Это глубочайшая реформа, которая послужит делу дальнейшего развития привлекательности, продвижению нашего вида спорта. Достаточно серьезная работа. Те задачи, которые ставятся руководством международной федерации, президентом, исполкомом, они полностью совпадают с моими чаяниями и надеждами.

Надеюсь, на долгие десятилетия и столетия в олимпийской семье наш вид спорта станет одним из самых привлекательных и фундаментальных. Реформы, которые мы не могли реализовывать до Олимпийских игр – система, которая была, далеко не совершенна, не идеальна, – сейчас есть время для серьезно проанализированного взвешенного эксперимента.