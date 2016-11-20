19:59 | БОРЬБА

Михаил Мамиашвили: "Российские и грузинские борцы принесли друг другу извинения"

0
0
0

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал драку между российскими и грузинскими борцами, возникшую на соревнованиях Кубка европейских наций.

– Я лично не присутствовал на соревнованиях, но связался с руководством грузинской и российской команд, – сказал Мамиашвили. – Произошел небольшой инцидент, который через несколько минут закончился братским рукопожатием. Это борьба. Жесткий вид спорта, бескомпромиссный. Возможно, у кого-то сдали нервы. После завершения соревнований борцы принесли друг другу извинения. Это показательный инцидент. Ребята дорожат историей и способны переступить через свои амбиции, простить друг друга и протянуть руку. Самое главное, что эта ситуация не имеет никакого негативного продолжения. (Любовь КОНЯЕВА)

0
0
0
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Чемпионы по украденным шубам...

Правительственный спецборт Ту-214 едва не столкнулся с вертолетом в небе...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ