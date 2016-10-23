19:25 | БОРЬБА

Михаил Мамиашвили: "Решение переизбираться на пост главы ФСБР принято не ради кокетства"

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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили принял решение выдвигать свою кандидатуру для переизбрания на пост главы организации. По словам олимпийского чемпиона, он полностью понимает свою ответственность и предстоящие сложности.

 
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– Я буду снова баллотироваться на пост президента федерации, – приводит ТАСС слова Мамиашвили. – Думаю, что те, кто понимает задачи российской спортивной борьбы и сложности решения многих вопросов, поймут мои раздумья по этому поводу. Это решение не ради кокетства, все непросто. Я четко понимаю свою ответственность и предстоящие сложности.

Есть категория людей, которая имеет свое мнение, но в большинстве своем оно базируется на видении той или проблемы со стороны. Принципиальные "эксперты" всегда честны, но как начинаешь копаться, выходит, что самостоятельно они за свою жизнь и гвоздя не забили.

Будут ли конкуренты? Мы всю жизнь в конкурентной среде живем, чем она сильнее, тем выше результат. Вопрос в другом: как создать здоровую конкуренцию, которая будет основана исключительно на желании максимального результата наших спортсменов?

Выборы президента ФСБР состоятся 12 ноября. Мамиашвили возглавляет организацию с 1997 года.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3727756

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