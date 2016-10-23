Михаил Мамиашвили: "Решение переизбираться на пост главы ФСБР принято не ради кокетства"

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили принял решение выдвигать свою кандидатуру для переизбрания на пост главы организации. По словам олимпийского чемпиона, он полностью понимает свою ответственность и предстоящие сложности.

– Я буду снова баллотироваться на пост президента федерации, – приводит ТАСС слова Мамиашвили. – Думаю, что те, кто понимает задачи российской спортивной борьбы и сложности решения многих вопросов, поймут мои раздумья по этому поводу. Это решение не ради кокетства, все непросто. Я четко понимаю свою ответственность и предстоящие сложности.

Есть категория людей, которая имеет свое мнение, но в большинстве своем оно базируется на видении той или проблемы со стороны. Принципиальные "эксперты" всегда честны, но как начинаешь копаться, выходит, что самостоятельно они за свою жизнь и гвоздя не забили.

Будут ли конкуренты? Мы всю жизнь в конкурентной среде живем, чем она сильнее, тем выше результат. Вопрос в другом: как создать здоровую конкуренцию, которая будет основана исключительно на желании максимального результата наших спортсменов?

Выборы президента ФСБР состоятся 12 ноября. Мамиашвили возглавляет организацию с 1997 года.