Михаил Мамиашвили: "Произошедшее в Париже – серьезный звонок за три года до Олимпиады"

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили отметил, что выступление сборной России на чемпионате мира по борьбе в Париже является серьезным звонком за три года до Олимпийских игр в Токио.

​Российские борцы на турнире выиграли пять серебряных и пять бронзовых наград и впервые за 63 года покидают чемпионат без золотых медалей.

– Конечно, сейчас нужно проанализировать каждый вес в каждом виде, – цитирует ТАСС Мамиашвили. – Если спортсмен проигрывает за пять секунд до конца схватки, это нюансы, мы их доработаем. Но в данном случае речь идет о радикальном решении глобальных проблем, таких как территориальное финансирование, жесткий контроль на местах, ответственность там, где наш вид спорта имеет глобальные традиции, без всего этого тотального превосходства не будет. Произошедшее в Париже – серьезный звонок за три года до Олимпиады.

Я уже много лет пытаюсь быть услышанным – моих личных сил для успеха недостаточно, я уже семь лет назад это говорил. Чтобы сегодня доминировать, нужно консолидировать все силы. Конкуренция выросла в разы!

Нужен фундаментальный разговор, и сегодняшняя ситуация это серьезный повод, чтобы открыто обсудить все вопросы и проблемы, чтобы мы достойно подошли к Играм. Автономно наших сил уже не хватит. Все поняли, насколько медалеемкий вид спортивная борьба, и вкладывают в нее серьезные деньги.

Чтобы конкурировать и сохранять лидирующие позиции нынешнего подхода уже недостаточно. Необходимо сконцентрироваться на одном из приоритетных видов спорта в олимпийской программе, а этого не происходит. И сейчас мы пожинаем плоды того, о чем предупреждали еще восемь-девять лет назад.