Михаил Мамиашвили: "Пока Украина не докладывала о прибытии на чемпионат Европы"

Президент федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сказал, что часть украинской сборной приехала вчера в Каспийск на чемпионат Европы.

– Пока команды не докладывали о прибытии. Насколько я знаю, руководство запретило приезжать на соревнования спортсменам, которые находятся в военном ведомстве Украины и в структурах МВД. Все остальные могли участвовать. Но ясность наступит к обеду, – отметил Мамиашвили.

Напомним, что в марте Министерство спорта Украины запретило своим атлетам выступать в соревнованиях на территории России. Позже запрет был снят, и сборная Украины по борьбе собиралась приехать в Каспийск. Однако в субботу один из лидеров команды Жан Беленюк сказал, что все же не сможет приехать на чемпионат Европы. (Игорь НОВИКОВ)