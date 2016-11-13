19:25 | БОРЬБА

Михаил Мамиашвили: "Победа сборных РФ на Межконтинентальном кубке UWW - это успех"

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Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказал мнение, что победа всех трех сборных России на Межконтинентальном кубке Объединенного мира борьбы (UWW) является успехом. Межконтинентальный кубок Объединенного мира борьбы завоевали женская национальная команда, мужские сборные по греко-римской и вольной борьбе.

– Безусловно, победа всех трех сборных – это успех, но самым главным достижением является то, что к нам с большим удовольствием приезжают сильнейшие борцовские страны, – цитирует ТАСС Мамиашвили. – Мы провели достойные соревнования и, естественно, то, что олимпийские чемпионы пришли сюда поддержать ребят, добавило нашим спортсменам дополнительных сил и эмоций.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3779988

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