Михаил Мамиашвили: "Переживал за братьев-украинцев, как за своих"

Президент Федерации борьбы России Михаил Мамиашвили после завершения чемпионата мира-2018 в Будапеште сделал громкое заявление, посвященное дружбе между народами. Напомним, что российская сборная завоевала десять золотых медалей – четыре у "вольников" и шесть у "классиков", что теперь является рекордом России на чемпионатах мира для борцов греко-римского стиля.

- Не было ли ощущения, что советские времена вернулись? У России шесть золотых – такое бывало только во времена СССР! – вопрос Мамиашвили.

- Лично для меня эти времена никогда и не проходили. Вон, видите, братья-украинцы сидят. Так вот я за них точно так же переживал, как за своих! Если им когда-нибудь понадобится помощь моя или моих друзей, они всегда ее получат! То же самое скажу про грузин, и даже про сербов. Какая работа была проведена за год после чемпионата мира в Париже? А вот об этом лучше у тренеров спросите! (Дмитрий Симонов)

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