Михаил Мамиашвили: "Оценка выступления в Рио положительная"

Исполком Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) признал положительным выступление российских борцов на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Спортсмены национальной сборной на Играх-2016 завоевали 9 медалей, среди которых 4 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые награды.

- Оценка выступления в Рио положительная, но мы могли бы выступить лучше, - цитирует "Р-Спорт" Мамиашвили. - Ребята способны на большее. Мы все приходим к единому мнению, что могли бы выступить намного лучше. Здесь есть и субъективная причина и, конечно же, объективная. В этом направлении предстоит кропотливая работа, с учетом допущенных ошибок и нереализованных возможностей. Нужно сделать профессиональный, серьезный вывод и не делать тех ошибок, которые были допущены.

Напомним, что во время Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро разгорелся конфликт между Инной Тражуковой и президентом ФСБР, которого россиянка обвинила со страниц "СЭ". Спортсменка заявила, что после поражения в схватке за бронзовую медаль на Играх-2016 Мамиашвили публично унизил ее перед свидетелями и дважды ударил по лицу. Впоследствии стороны пришли к примирению.