Михаил Мамиашвили: "Не все российские борцы использовали свой шанс перед Олимпиадой"

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили отметил, что не все российские спортсмены на чемпионате Европы использовали шанс заявить о себе как о претендентах на участие в Играх-2020 в Токио. На завершившемся в Сербии европейском первенстве сборная России завоевала 16 медалей – пять золотых, четыре серебряные и семь бронзовых.

– Первый после Олимпиады чемпионат Европы всегда вызывает особый интерес, ведь сегодня закладываются основы той команды, что мы совсем скоро увидим на Играх в Токио, – цитирует ТАСС Мамиашвили. – И у каждого из участников нынешнего чемпионата была уникальная возможность заявить о себе за неполные четыре года до старта главных соревнований, предела мечтаний в карьере каждого из них. Не могу сказать, что все ее использовали.

Чакветадзе проиграл среднестатистическому борцу, и не надо искать причин в судействе – это последнее дело. Да, всему можно найти объяснение, а нужно ли? Он три технических действия пропустил.

Самым ярким событием для меня стала победа Бекбулатова – шутка ли, 42:0 по ходу всего турнира, ведь ни балла не отдал. А выдержка и самоотдача Суркова – это пример для всех наших борцов.

Все пройдут равный отбор, а тренеры, прекрасно понимающие свою ответственность, не только грамотно выстроят тренировочный процесс, но и подготовят ребят морально.