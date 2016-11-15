Михаил Мамиашвили: "На заседании экспертного совета ФСБР был сверхоткровенный разговор"

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили рассказал об итогах заседания экспертного совета, состоявшегося сегодня. В частности, на заседании обсуждались ошибки при подготовке к Играм-2016, на которых российские борцы взяли четыре золота, три серебра и две бронзы.

- Заседание экспертного совета продолжалось более двух часов, и это был сверхоткровенный, открытый разговор, - цитирует "Р-Спорт" Мамиашвили. - Обсуждались различные вопросы, в том числе и то, что мы не учли в процессе подготовки к Олимпийским играм, что нам нужно исправить в предстоящем четырехлетии и на что надо обратить особое внимание. Это были и вопросы, связанные с критериями отбора в части оказания большего доверия тренерам сборных команд России в процессе формирования состава.

Мы должны в своей работе правильно определять всю подготовительную и учебно-тренировочную работу для более качественной деятельности на протяжении нового четырехлетнего олимпийского цикла.