Михаил Мамиашвили: "Исполком федерации разошелся в оценках выступления борцов на чемпионате мира"

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил о том, что члены исполкома организации разошлись в оценках выступления национальной команды на прошедшем в этом году чемпионате мира.

Сборная России по борьбе не завоевала ни одной золотой медали, что является худшим результатом на объединенных мировых первенствах, которые проводятся с 2005 года. На турнире в Париже россияне завоевали пять серебряных и пять бронзовых наград.

– Мы детально проанализировали ход подготовки каждого спортсмена, который принимал участие в турнире, но нельзя же судить обо всей ситуации одинаково, – приводит ТАСС слова Мамиашвили. – Мнения членов исполкома разошлись, но все единогласны в том, что мы способны переступить через маленькие претензии друг к другу и личные, иногда предвзятые взгляды на ту или иную ситуацию.

Нам надо работать на основную команду и в этом все были едины. Наша задача – еще более тесно объединиться вокруг команды и извлечь практические уроки из этой ситуации и сделать все, чтобы команда побеждала.