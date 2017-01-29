14:52 29 января | БОРЬБА

Михаил Мамиашвили: "Доволен тем, что в сборной конкурентоспособная среда"

0
0
0

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили отметил, что результаты турниров памяти Ивана Поддубного и имени Ивана Ярыгина помогут главным тренерам сборной России сформировать состав команды на Кубки мира по греко-римской и вольной борьбе. По словам главы ФСБР, молодые борцы наступают и претендуют на места в основной сборной.

– Турниры международные – это подготовка к чемпионату Европы, – приводит ТАСС слова Мамиашвили. – Отрадно другое, молодые ребята наступают и претендуют на места в основной сборной, на право выступать на чемпионате Европы. Турниры памяти Ивана Поддубного и имени Ивана Ярыгина дали много ответов насчет формирования составов на Кубок мира. А если нам удастся весь этот потенциал реализовать, то мы можем к Олимпиаде в Токио иметь боеспособную команду. Доволен тем, что в сборной конкурентоспособная среда.

Кубки мира по вольной и греко-римской борьбе пройдут в Иране с 16 по 17 февраля и с 16 по 17 марта соответственно.
 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3980439

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ