Михаил Мамиашвили: "Доволен тем, что в сборной конкурентоспособная среда"

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили отметил, что результаты турниров памяти Ивана Поддубного и имени Ивана Ярыгина помогут главным тренерам сборной России сформировать состав команды на Кубки мира по греко-римской и вольной борьбе. По словам главы ФСБР, молодые борцы наступают и претендуют на места в основной сборной.

– Турниры международные – это подготовка к чемпионату Европы, – приводит ТАСС слова Мамиашвили. – Отрадно другое, молодые ребята наступают и претендуют на места в основной сборной, на право выступать на чемпионате Европы. Турниры памяти Ивана Поддубного и имени Ивана Ярыгина дали много ответов насчет формирования составов на Кубок мира. А если нам удастся весь этот потенциал реализовать, то мы можем к Олимпиаде в Токио иметь боеспособную команду. Доволен тем, что в сборной конкурентоспособная среда.

Кубки мира по вольной и греко-римской борьбе пройдут в Иране с 16 по 17 февраля и с 16 по 17 марта соответственно.

