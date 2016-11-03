Михаил Мамиашвили: "Доверие регионов на выборах президента ФСБР ко многому обязывает"

Действующий глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что поддержка многих регионов страны, выдвинувших его кандидатуру на предстоящие выборы президента организации, налагает большую ответственность и ко многому обязывает. На данный момент кандидатуру Мамиашвили на пост главы организации выдвинули уже 11 региональных федераций борьбы.

– Мою кандидатуру выдвинули представители регионов, – цитирует "Р-Спорт" Мамиашвили. – И я оцениваю это очень тревожно, потому что это ко многому обязывает, а, к огромному сожалению, не все возможно решить. В том числе на что надеются люди, которые оказывают мне такую поддержку и доверие. Это высокая ответственность и обязательства, которые налагаются на ближайшее четырехлетие. Но, с другой стороны, будет и проще. Сегодня непростые времена, и только объединив усилия, мы сможем ставить те цели, которые достойны наших традиций.

И, конечно, я рассчитываю в этом вопросе на территории. Потому что сегодня самая главная стратегическая и движущая сила – это должна быть поддержка друг друга, поддержка регионов. Понятно, что ведомственный спорт уже канул в Лету окончательно. Единственное – при всех структурных сложностях, у нас выстраиваются отношения с вооруженными силами, с Центральным спортивным клубом армии. Понятно, что для меня эти четыре буквы, ЦСКА, не пустой звук. И с приходом нового министра спорта и нового руководителя ЦСКА мы связываем свои надежды. А в остальном – только регионы.