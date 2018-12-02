Абсолютный кубок "Иван Ярыгин" - Кубок АЛРОСА. День 2. Прямая видеотрансляция

1 и 2 декабря в Москве во дворце спорта "Динамо" в Крылатском проходит международный турнир по вольной и греко-римской борьбе Абсолютный кубок "Иван Ярыгин" – Кубок АЛРОСА.

В воскресенье, 2 декабря, борцы-вольники весовых категорий до 97 и 125 кг, участвовавшие в Кубке АЛРОСА, оспорят Кубок "Иван Ярыгин" в абсолютной категории.

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2 декабря, воскресенье

Расписание

Кубок АЛРОСА

12.00 – 13.00. Вольная борьба. 5 круг

13.00 – 13.30. Церемония награждения турнира по вольной борьбе

Абсолютный кубок "Иван Ярыгин"

15.30 – 14.30. Предварительные встречи

14.30 – 14.40. Финал за 3-е место в абсолютной категории

14.40 – 15.00. Финал в абсолютной категории

15.00 – 15.30. Церемония награждения

Традиция гала-турниров по борьбе берет начало с 2003 года. На протяжении всей истории московский турнир посвящен памяти первого президента ФСБР, двукратного олимпийского чемпиона, легендарного тренера Ивана Ярыгина.

Подробнее о турнире – здесь и здесь