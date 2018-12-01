Абсолютный кубок "Иван Ярыгин" - Кубок АЛРОСА. Прямая видеотрансляция

1 и 2 декабря в Москве во дворце спорта "Динамо" в Крылатском проходит международный турнир по вольной и греко-римской борьбе Абсолютный кубок "Иван Ярыгин" – Кубок АЛРОСА.

В субботу, 1 декабря, состоятся командные турниры по вольной и греко-римской борьбе на Кубок АЛРОСА. В турнире вольников сразятся сборные России, Ирана, Грузии, Азербайджана и Узбекистана. В турнире греко-римлян выступят сборные России, Грузии, Азербайджана и Узбекистана.

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1 декабря, суббота

Расписание

Кубок АЛРОСА

12.00 – 17.00. Вольная и греко-римская борьба. 1,2,3 круг

17.00 – 17.30. Церемония открытия

17.30 – 18.30. Вольная борьба. 4 круг

18.30 – 19.30. Церемония награждения турнира по греко-римской борьбе

Традиция гала-турниров по борьбе берет начало с 2003 года. На протяжении всей истории московский турнир посвящен памяти первого президента ФСБР, двукратного олимпийского чемпиона, легендарного тренера Ивана Ярыгина.

Подробнее о турнире – здесь и здесь