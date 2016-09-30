Мамиашвили примет решение об участии в выборах на пост президента ФСБР после заседания исполкома

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили не определился с планами на очередные выборы на этот пост. По его словам, более точный ответ будет дан после заседания исполкома организации, который состоится 5 октября. Мамиашвили возглавляет ФСБР с 1997 года.

- Я не готов сказать, буду ли я баллотироваться на новый срок, - приводит ТАСС слова Мамиашвили. - Думаю, с этим все будет понятно после заседания исполкома 5 октября. Попробуем услышать друг друга и понять, соответствуем ли мы амбициям, которые мы на себя берем. А потом можно будет говорить и о планах.