12:22 | БОРЬБА

Мамиашвили переизбран главой ФСБР

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Михаил Мамиашвили был переизбран на пост президента Федерации спортивной борьбы России, сообщает официальный сайт организации. На выборы он выдвинут Федерацией спортивной борьбы Крыма и был единственным кандидатом. Конференция единогласно признала удовлетворительной работу исполкома ФСБР в отчетный период. 

Мамиашвили возглавляет ФСБР с 1997 года и после новых выборов сохранит свой пост как минимум до 2020 года.

Напомним, что Мамиашвили оказался в центре скандала на Олимпиаде-2016. Российская спортсменка Инна Тражукова обвинила его в избиении после поражения в поединке за третье место.

Дополнительная информация

http://www.wrestrus.ru/news/fsbrnews/Novosti_federacii/mihail_mamiashvili_pereizbran_prezidentom_fsbr

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