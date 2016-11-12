Мамиашвили переизбран главой ФСБР

Михаил Мамиашвили был переизбран на пост президента Федерации спортивной борьбы России, сообщает официальный сайт организации. На выборы он выдвинут Федерацией спортивной борьбы Крыма и был единственным кандидатом. Конференция единогласно признала удовлетворительной работу исполкома ФСБР в отчетный период.

Мамиашвили возглавляет ФСБР с 1997 года и после новых выборов сохранит свой пост как минимум до 2020 года.

Напомним, что Мамиашвили оказался в центре скандала на Олимпиаде-2016. Российская спортсменка Инна Тражукова обвинила его в избиении после поражения в поединке за третье место.