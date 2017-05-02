Куруглиев стал чемпионом Европы, Угуев выиграл бронзовую медаль

Сегодня в Нови-Саде прошел первый день чемпионата Европы по спортивной борьбе. Россиянин Даурен Куруглиев стал чемпионом Европы, поборов в финале в весовой категории до 86 кг Александра Гостиева из Азербайджана. Третье место разделили Селим Яшар из Турции и Иштван Вереб из Венгрии.

Другой россиянин Заур Угуев в весовой категории до 57 кг поборол в малом финале Зохейра Эль Уарака и выиграл бронзовую медаль. Первым стал Георгий Эдишерашвили из Азербайджана, а второе место занял румын Андрей Дюков.

У женщин в весовой категории до 63 кг россиянка Инна Тражукова проиграла в поединке за бронзовую медаль с украинкой Юлией Ткач. Чемпионкой стала Моника Ева Михалик из Польши, второе место заняла - Таиба Юсейн из Болгарии. В весовой категории до 48 кг Мария Стадник из Азербайджана стала первой, украинка Илона Семкив - второй, а третье разделила шведка Фредрика Ида Петерссон и румынка Эмилия Вук. Россиянка Милана Дадашева заняла лишь пятое место.