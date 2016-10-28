Крым выдвинул Мамиашвили на пост главы ФСБР

Федерация спортивной борьбы Крыма выдвинула на пост президента ФСБР действующего главу организации Михаила Мамиашвили, сообщает ТАСС. Мамиашвили возглавляет федерацию с 1997 года, новые выборы пройдут 12 ноября.

- Сегодня в Симферополе состоялась отчетно-выборная конференция, в рамках которой прошли выборы нового президента Федерации спортивной борьбы Крыма - им стал Джамал Джангабеков, президент спортивного клуба единоборств "Барс", - сообщил вице-президент ФСБР Георгий Брюсов. - Экс-президент Федерации борьбы Крыма Сергей Аксенов стал почетным президентом организации.

Также члены исполкома крымской федерации приняли решение выдвинуть кандидатуру Михаила Мамиашвили на пост президента Федерации спортивной борьбы России.

Напомним, что Мамиашвили оказался в центре скандала на Олимпиаде-2016. Российская спортсменка Инна Тражукова обвинила его в избиении после поражения в поединке за третье место.