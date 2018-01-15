Коблова, Овчарова и Лазинская пропустят чемпионат Европы

Лидеры женской сборной России по спортивной борьбе серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро Валерия Коблова, чемпионки Европы Любовь Овчарова и Валерия Лазинская пропустят предстоящий чемпионат Европы в Дагестане (Каспийск).

- Окончательно состав женской сборной будет определен в марте, но уже сейчас с уверенностью можно говорить, что Коблова, Овчарова и Лазинская пропустят предстоящий чемпионат, - цитирует ТАСС главного тренера команды Юрия Шахмурадова. - Но за европейский титул будет кому побороться, в строй вернулась бронзовый призер Игр-2016 Екатерина Букина, а также Милана Дадашева. Рассчитываем на трехкратного серебряного призера чемпионатов мира Ирину Ологонову.

Ранее стало известно, что турнир в Дагестане также пропустит и чемпионка Олимпийских игр Наталья Воробьева - из-за травм она не примет участия ни в одном из предстоящих в сезоне соревнований, но планирует готовиться к Олимпиаде-2020 в Токио.