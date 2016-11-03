Кандидатуру Мамиашвили на пост президента ФСБР поддержали 11 федераций

Кандидатуру действующего президента Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили на перевыборы, которые пройдут 12 ноября, уже поддержали 11 региональных федераций борьбы, сообщил первый вице– президент ФСБР Георгий Брюсов.

– На данный момент кандидатуру Мамиашвили в президенты выдвинули Москва и Санкт-Петербург, Крым, Красноярский и Ставропольский края, Ямало-Ненецкий автономный округ, Московская, Калининградская, Ставропольская, Белгородская и Сахалинская области, – приводит ТАСС слова Брюсова.

Отчетно-выборная конференция ФСБР пройдет в Москве 12 ноября.