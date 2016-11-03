07:41 | БОРЬБА

Кандидатуру Мамиашвили на пост президента ФСБР поддержали 11 федераций

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Кандидатуру действующего президента Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили на перевыборы, которые пройдут 12 ноября, уже поддержали 11 региональных федераций борьбы, сообщил первый вице– президент ФСБР Георгий Брюсов.

– На данный момент кандидатуру Мамиашвили в президенты выдвинули Москва и Санкт-Петербург, Крым, Красноярский и Ставропольский края, Ямало-Ненецкий автономный округ, Московская, Калининградская, Ставропольская, Белгородская и Сахалинская области, – приводит ТАСС слова Брюсова.

Отчетно-выборная конференция ФСБР пройдет в Москве 12 ноября.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3755661

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