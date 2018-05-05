Инна Тражукова: "Тема с Мамиашвили исчерпана"

Серебряный призер чемпионата Европы Инна Тражукова в интервью "СЭ" отметила, что тема с Михаилом Мамиашвили исчерпана. После поражения Тражуковой в схватке за бронзовые медали Олимпиады-2016 Мамиашвили оскорбил спортсменку и дважды ударил ее по лицу, за что потом извинился.

– Два года назад во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро вы стали известны благодаря истории с Михаилом Мамиашвили. Сейчас это как-то оказывает на вас влияние?

– Я думаю, эта тема исчерпана. Михаил Геразиевич сказал, что мы еще сто раз обнимемся – так и не обнялись! – но тема уже пройдена. Работаем дальше, мое дело – тренироваться и побеждать.

– То есть это не мешает вашему попаданию в сборную?

– До сегодняшнего момента не мешало! Хотя, возможно, все впереди.

– После этого поражения никакой реакции от Мамиашвили не поступало?

– Нет! Пока ситуации такой не возникло. (Михаил ПОТАПОВ)

Полностью интервью Тражуковой