Хабиб Нурмагомедов – сборной России по борьбе: "Удачи братья, ломайте всех"

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов пожелал удачи сборной России по борьбе на чемпионате мира, который стартовал в субботу в Будапеште.

"Братья, удачи вам на чемпионате мира по вольной борьбе. Будем следить, болеть и переживать, ломайте всех", – написал Хабиб Нурмагомедов в своем аккаунте в Инстаграм.

Отметим, что по итогам первого дня турнира вольников в финал чемпионата мира вышли Гаджимурад Рашидов (вес до 61 кг) и Заурбек Сидаков (до 74 кг). Причем Сидаков выиграл у олимпийского чемпиона, четырехкратного чемпиона мира Джордана Барроуза (США), а в полуфинале – у чемпиона мира-2017, призера олимпийских игр Франка Чамизо (США). Даурен Куруглиев (до 86 кг) поборется за бронзу, а Анзор Хизриев (до 125 кг) может пробиться в бронзовый финал через утешительные схватки.

Финальные поединки в этих весовых категориях состоятся в воскресенье, 21 октября.