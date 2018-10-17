ФСБР расследует нарушение антидопинговых правил борцом Елкановым

Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) в настоящее время ведет расследование обстоятельств нарушения антидопинговых правил борцом Дмитрием Елкановым, который был лишен победы на юношеском чемпионате мира в Хорватии и дисквалифицирован на четыре года. Об этом сообщил президент ФСБР Михаил Мамиашвили.

- В отношении Елканова были предприняты все действия, прописанные в кодексе Всемирного антидопингового агентства, - цитирует ТАСС Мамиашвили. - Федерация спортивной борьбы России ведет внутреннее расследование. Это молодой спортсмен, и нам очень важно понять, как в его организм попало запрещенное вещество. Могу со всей ответственностью заявить, что если мы выясним, что кто-то из окружения Елканова имел прямое или косвенное отношение к этому нарушению, то все они понесут очень жесткое наказание.

Чемпионат мира среди юношей (кадетов) проходил в Загребе со 2 по 8 июля. 16-летний Елканов, выступавший в весовой категории до 80 кг, в финальной схватке победил представителя Ирана Мохаммадрезу Эзатоллу Гияси. 3 июля россиянин прошел допинг-тестирование, которое показало наличие в организме спортсмена запрещенного вещества (дегидрохлорометил тестостерон), являющегося анаболическим стероидом. Объединенный мир борьбы (UWW) принял решение лишить россиянина золотой медали мирового первенства и дисквалифицировать на четыре года (до 27 июля 2022 года).