ФСБР определится с кандидатом в президенты ОКР после чемпионата Европы

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил, что руководство организации определится со своей кандидатурой на пост президента Олимпийского комитета России по окончании чемпионата Европы по спортивной борьбе в Каспийске.

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что принял решение не участвовать в выборах главы организации.

- Кого будет выдвигать наша федерация, мы определимся после турнира, - цитирует ТАСС Мамиашвили. - Я пока занимаюсь чемпионатом Европы в солнечном гостеприимном Дагестане, здесь все руководство и международной, и европейской федераций борьбы. Они, мягко говоря, в легком шоке, в восторге от того, что им представили - и комфортные условия, и кавказское, наше общероссийское радушие.

Не в кандидатах дело, - отметил президент ФСБР. - Я объясню, что я бы хотел видеть - ОКР должен работать на благо его величества спорта, не больше, не меньше. Лично я хочу иметь оперативную возможность согласовывать с руководством ОКР любые текущие насущные вопросы, жизненно необходимые для работы федераций. ОКР - не пристанище спортивных федераций, его руководство должно быть на связи, и я надеюсь, что акценты будут расставлены верно.