Эльбрус Тедеев: "Сборная Украины поехала на чемпионат Европы без лидеров"

Экс-руководитель федерации спортивной борьбы Украины Эльбрус Тедеев рассказал, что структуры министерства обороны и МВД не отпустили своих лидеров на чемпионат Европы по борьбе, который пройдет в Каспийске.

– Сборная Украины по борьбе уже прилетела в Каспийск на чемпионат Европы?

– По-моему, спортсмены по греко-римской борьбе вчера отбыли. Наверное, уже доехали.

– В полном составе поехали?

– Я сложил с себя полномочия руководителя федерации пару месяцев назад. Знаю, что поехали не первые номера. А лидеры, в том числе и наша звезда Жан Беленюк, которые представляют кто министерство обороны, кто МВД, не поехали. Эти структуры их не отпустили побеждать и прославлять страну,еще раз доказать всему континенту свою силу и нормально подготовиться к чемпионату мира. Скорее всего, так же будет с девушками. К сожалению, наша страна поехала без лидеров. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)