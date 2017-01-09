Екатерина Букина: "Не буду претендовать на участие в чемпионате Европы"

Бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по женской борьбе Екатерина Букина заявила, что операция на травмированном локте не позволит ей принять участие в январском мемориале Ивана Ярыгина. Как следствие, российская спортсменка будет вынуждена пропустить чемпионат Европы, который пройдет в Сербии со 2 по 7 мая.

- Отбор в команду на чемпионат Европы у нас проводится на ярыгинском турнире, - приводит "Р-Спорт" слова Букиной. - Поскольку я его пропускаю, то не буду претендовать на участие в чемпионате Европы. Для меня сейчас важно заниматься своим здоровьем, чтобы потом уже ничто мне не мешало при подготовке к Олимпийским играм 2020 года в Токио.

Доктор сказал, что операция прошла успешно. Процесс восстановления, по его словам, займет около двух месяцев. Когда мне в ближайшее время снимут швы, я уже смогу начать бегать и заниматься общефизической подготовкой.

Турнир памяти двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Ивана Ярыгина пройдет в Красноярске с 27 по 29 января.