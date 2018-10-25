Дзамболат Тедеев: "Я и до чемпионата мира не стеснялся говорить, что Садулаев победит у Снайдера"

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев подвел итоги чемпионата мира в Будапеште, на котором его команда завоевала семь медалей: четыре золотые, серебряную и две бронзовые.

– Каждая золотая медаль на чемпионате мира – особенная, – цитирует Тедеева сайт wrestrus.ru. – Заурбек Сидаков на сборах работал на износ, так надрывался, но на чемпионате мира он все равно отборолся выше своих возможностей: победил Барроуза, выиграл у Чамизо. И в финале он отборолся с запасом, был готов прибавить, но это финал чемпионата мира, слишком много было на кону. Помните как Заурбек Сидаков когда не попал на чемпионат Европы, поцеловал майку с моим изображением? Вот тогда я понял: парень способный, поедет на чемпионат мира и выиграет. Все благодаря тому поцелую (смеется).

Заур Угуев уже давно является лучшим борцом мира, его нужно было просто немного раскрыть, поработать над его психологией, – продолжил Тедеев. – Сегодня на ковре вы увидели возможности Заура, но он будет раскрываться и впредь, станет еще сильнее. Магомедрасул Газимагомедов вырвал победу в самом конце, когда на табло оставалось меньше двух секунд – это говорит и о его опыте, и о его великолепной функциональной готовности. Надо отдать должное – Адам Батыров боролся хорошо как никогда, но Газимагомедов смог его обыграть. Ну а Абдулрашид Садулаев – это танк. Ваши коллеги не дадут соврать: я и до чемпионата мира не стеснялся говорить, что Садулаев победит у Снайдера, просто к чемпионату мира он готов. Год назад он не был готов, его тогда в зал нужно было заставлять приходить. Сегодня он тренировался с огромным желанием, тренера его из зала выгоняли. Своей борьбой он доказал, насколько его класс выше, а наши горы не знают позора (улыбается).​