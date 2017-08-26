Чемпионат мира в Париже стал худшим в истории для российских борцов

Сборная России по борьбе впервые в истории чемпионатов мира не смогла завоевать ни одной золотой медали. Турнир 2017 года, который проходил в Париже, завершился сегодняшним выступлением представителей вольной борьбы. Россияне в этом виде завоевали три серебряные и две бронзовые награды в восьми весовых категориях. Ранее золотых медалей не принесли ни борцы греко-римского стиля, ни борцы-женщины. Таким образом, чемпионат мира 2017 года стал худшим в истории для сборной России/СССР.