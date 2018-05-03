Чемпионат Европы-2019 станет независимым от Европейских игр

Предолимпийский чемпионат Европы-2019 состоится вне рамок вторых Европейских игр в Минске, которые пройдут с 14 по 30 июня того же года. Об этом сообщил президент Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович.

Напомним, предолимпийский чемпионат Европы-2015 состоялся в рамках первых Европейских игр в Баку.

– На этот раз чемпионат Европы будет независимым от Европейских игр соревнованием, мы долго обсуждали этот вопрос, – цитирует ТАСС Лаловича. – Турнир пройдет в Бухаресте. На Европейских играх могут принимать участие ограниченное количество спортсменов, плюс нам нужно, чтобы все континентальные чемпионаты проводились за год до Игр, чтобы не было ограничений по количеству стран. Однако соревнования в Минске станут для борцов рейтинговыми.

Чемпионат Европы-2019 пройдет в апреле-мае в Бухаресте. Точная дата станет известна позднее.