Чемпионат Европы-2018 по борьбе пройдет в марте в Дагестане

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил, что чемпионат Европы-2018 пройдет в марте в Дагестане. Это решение было принято на заседании бюро Объединенного мира борьбы (UWW) в Париже в рамках чемпионата мира, который проходит с 21 по 26 августа.

Напомним, в 2017 году чемпионат Европы состоялся в Сербии.

– Самое знаковое для нас решение, принятое сегодня на заседании бюро UWW, – о проведении в Дагестане чемпионата Европы 2018 года, – приводит "Р-Спорт" слова Мамиашвили. – Турнир пройдет в марте в Каспийске.