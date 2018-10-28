Бах получил в подарок книгу "Борьба за борьбу"

Глава комиссии UWW "Спорт для всех" Георгий Брюсов и президент ФСБР Михаил Мамиашвили вручают книгу "Борьба за борьбу" президенту МОК Томасу Баху. Фото Александр Орешников

В эти дни в Будапеште проходит чемпионат мира по борьбе. На встрече президента МОК Томаса Баха с руководством мировой борьбы глава комиссии UWW "Спорт для всех" Георгий Брюсов подарил ему свою книгу "Борьба за борьбу".

Книга посвящена событиям 2013 года, когда борьба, оказавшись на грани исчезновения из олимпийской программы, услышала сигнал МОК и в кратчайшие сроки смогла выйти из кризиса и пойти вперед, и тому, как Россия возглавила это движение, сплотив непримирых конкурентов, когда ситуация казалась безнадежной.

Напомним, что Бах впервые побывал на чемпионате мира по борьбе. Он приехал в Будапешт на ЧМ-2018 26 октября, в разгар соревнований по греко-римской борьбе, и наблюдал за турниром с трибуны. (Дмитрий Симонов)

Отметим, что сборная России на чемпионате мира по борьбе завоевала уже 7 золотых медалей.

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