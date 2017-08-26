Алан Гогаев: "Бронзовая медаль – не тот результат, на который я рассчитывал"

Российский борец вольного стиля Алан Гогаев заявил, что не считает бронзовую медаль на чемпионате мира успешным результатом. Россиянин в поединке за третье место в весовой категории до 65 килограммов победил турка Мустафу Кайя.

"Бронзовая медаль для меня – это не тот результат, на который я рассчитывал, – цитирует "Р-Спорт" Гогаева. – После победы я с флагом пробежал по ковру не от радости, а в знак уважения к нашей стране и нашим болельщикам. Теперь у меня есть бронзовая медаль чемпионата мира, серебряная (завоеванная в 2010 году), не хватает только золота. Постараюсь его выиграть в следующем году.