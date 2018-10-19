Власов вернется к выступлениям в декабре

Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов сообщил, что успешно восстанавливается после операции на мениске и готовится вернуться к выступлениям уже в декабре. Чемпионат мира, который пройдет с 20 по 28 октбря, он пропустит.

- Ничего страшного не произошло - операция продлилась 15 минут, у меня бывали проблемы и посерьезнее, как, например, с плечом, - приводит ТАСС слова Власова. - Сейчас я восстанавливаюсь, динамика хорошая, поэтому рассчитываю выступить на январском чемпионате России. А если удастся, то перед национальным чемпионатом съезжу в декабре на международный старт в Иран.

Я очень волнуюсь и болею за нашу команду - все наши ребята опытные спортсмены, прошли жернова серьезных стартов. Думаю, наш бронзовый призер Игр-2016 Сергей Семенов станет для ребят достойным лидером, он уже не раз это доказывал, в том числе и на Олимпиаде.