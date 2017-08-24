Власов перейдет в другую весовую категорию

Двукратный олимпийский чемпион Роман Власов сообщил, что будет выступать в новом весе - до 77 килограммов. Сегодня бюро Объединенного мира борьбы (UWW) утвердило новые весовые категории на Олимпиаду-2020 - до 60, 67, 77, 87, 97 и 130 кг. Ранее Власов выступал в весе до 75 килограммов.

- Это великолепная новость, я ждал этого решения! - приводит ТАСС слова Власова. - Я перехожу в весовую категорию 77 кг - отличный вес, самое то - между 75 и 80 кг, а мой рабочий вес как раз 80 кг. - Что же касается возвращения партера, то это просто великолепно. Вы не представляете, сколько людей меня уже поздравило с этим решением, это победа, я рад, что сохранили то, что было наработано годами.