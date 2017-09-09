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21:38 | БОРЬБА — Греко-римская

У Чакветадзе диагностирован разрыв крестообразной связки, ему предстоит операция


Олимпийский чемпион 2016 года Давит Чакветадзе сообщил, что у него диагностирован разрыв крестообразной связки колена. Борец греко-римского стиля получил травму в полуфинале чемпионата мира, который проходил в Париже с 21 по 26 августа.

- Проведенное медицинское обследование показало, что у меня разрыв крестообразной связки, - цитирует "Р-Спорт" Чакветадзе. - В ближайшее время мне предстоит операция, думаю, что будет сделана в течение месяца. И, скорее всего, она будет проведена за рубежом.

Я надеюсь восстановиться как можно скорее и побыстрее вернуться в большой спорт.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/fights/20170909/1125490789.html

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