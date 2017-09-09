У Чакветадзе диагностирован разрыв крестообразной связки, ему предстоит операция

Олимпийский чемпион 2016 года Давит Чакветадзе сообщил, что у него диагностирован разрыв крестообразной связки колена. Борец греко-римского стиля получил травму в полуфинале чемпионата мира, который проходил в Париже с 21 по 26 августа.

- Проведенное медицинское обследование показало, что у меня разрыв крестообразной связки, - цитирует "Р-Спорт" Чакветадзе. - В ближайшее время мне предстоит операция, думаю, что будет сделана в течение месяца. И, скорее всего, она будет проведена за рубежом.

Я надеюсь восстановиться как можно скорее и побыстрее вернуться в большой спорт.