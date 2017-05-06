Сурков вышел в финал чемпионата Европы

В первый день чемпионата Европы по греко-римской борьбе лишь одному из четырех российских спортсменов удалось пробиться в финал – это сделал Артем Сурков в категории до 66 кг, победив в 1/8 финала Гоги Гогиберашвили, затем поляка Матеуша Бернатека и турка Атакана Юкселя.

В категории до 59 кг Мингиян Семенов проиграл в полуфинале чемпиону мира и Европы болгарину Иво Ангелову. Никита Мельников (до 98 кг) выбыл из борьбы за медали на стадии квалификации, уступив в первой же схватке сербу Михелу Кажайе, точно так же в первом поединке в супертяжелой категории упустил победу Виталий Щур – он не прошел венгра Балинта Лама.

Гоги Когуашвили: "Свой главный шанс я упустил в Барселоне"