Сергей Емелин: "Буду соперничать с Маряняном за путевку на Олимпиаду"

Российский боец греко-римского стиля Сергей Емелин заявил, что готов к борьбе за путевку на Олимпиаду. Сегодня он стал чемпионом мира, победив в весе до 60 кг Виктора Чобану из Молдавии.

- До Олимпийских игр в Токио еще много времени - будут и чемпионат Европы, и чемпионат мира, - цитирует "РИА Новости" Емелина. - Я буду оставаться в этом весе и понимаю, что мои соперники в борьбе за путевку на Игры - все борцы России. На чемпионате страны выступит порядка 30-40 человек, и все они - мои конкуренты. Плюс добавится еще один серьезный соперник - Степан Марянян, тоже победивший в Будапеште. Будем соперничать с ним, я к этому готов.