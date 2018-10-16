Семенов и Сурков - в составе сборной России на ЧМ в Венгрии

Бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года Сергей Семенов и трехкратный чемпион Европы, двукратный медалист мировых первенств Артем Сурков вошли в состав сборной России по греко-римской борьбе на чемпионат мира в Будапеште, информирует пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

Из-за травмы колена чемпионат мира пропустит двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов.

Полностью состав выгляди так: Василий Топоев (до 55 кг), Сергей Емелин (до 60 кг), Степан Марянян (до 63 кг), Артем Сурков (до 67 кг), Абуязид Манцигов (до 72 кг), Александр Чехиркин (до 77 кг), Имиль Шарафетдинов (до 82 кг), Бекхан Оздоев (до 87 кг), Муса Евлоев (до 97 кг) и Сергей Семенов (до 130 кг).