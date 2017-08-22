Сборная России по греко-римской борьбе впервые в истории осталась без золота чемпионата мира

Российские борцы на проходящем в Париже чемпионате мира завоевали две серебряных медали в греко-римском стиле (Александр Чехиркин – до 75 кг и Муса Евлоев – до 98 кг). Также у россиян есть шансы еще на две бронзовых награды. Сегодня в споре за них на ковер выйдут Степан Маранян (до 59 кг) и Артем Сурков (до 66 кг).

Таким образом, впервые с дебютного для отечественных спортсменов чемпионата мира 1953 года российские "классики" возвращаются домой без золотых медалей. (Алексей МОРОЗ)