19:22 | Борьба — Греко-римская

Российские борцы побили рекорд 1994 года!

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Александр Чехиркин победил в финале чемпионата мира по греко-римской борьбе венгра Тамаша Лоринча (3:1) и принес сборной России шестое золото турнира.

Это новый рекорд сборной России. Предыдущий лучший результат был установлен на ЧМ-1994 в Тампере. Тогда российские "классики" завоевали пять наград высшего достоинства.

До Чехирина (весовая категория 77 кг) чемпионами мира стали Сергей Емелин (60 кг), Степан Марянян (63 кг), Артем Сурков (67 кг), Муса Евлоев (97 кг) и Сергей Семенов (130 кг).

Чемпионаты мира по греко-римской борьбе, на которых российские спортсмены выиграли больше одного золота

Год

Город

Медали

Чемпионы

 

 

З

С

Б

Всего

 

2018

Будапешт

6

0

0

6

Сергей Емелин, Степан Марянян, Артем Сурков, Александр Чехиркин, Муса Евлоев, Сергей Семенов

1994

Тампере

5

1

0

6

Сергей Мартынов, Ислам Дугучиев, Мнацакян Искандарян, Гоги Когуашвили, Александр Карелин

1993

Стокгольм

4

3

1

8

Сергей Мартынов, Ислам Дугучиев, Гоги Когуашвили, Александр Карелин

1998

Евле

4

0

0

4

Александр Третьяков, Александр Меньщиков, Гоги Когуашвили, Александр Карелин

1997

Вроцлав

3

3

0

6

Сергей Цвир, Гоги Когуашвили, Александр Карелин

1995

Прага

3

0

3

6

Самвел Даниелян, Сергей Мартынов, Александр Карелин

2002

Москва

2

1

1

4

Гейдар Мамедалиев, Вартерес Самургашев

1999

Афины

2

1

0

3

Гоги Когуашвили, Александр Карелин

2003

Кретей

2

0

0

2

Алексей Глушков, Хасан Бароев​
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