Российские борцы побили рекорд 1994 года!

Александр Чехиркин победил в финале чемпионата мира по греко-римской борьбе венгра Тамаша Лоринча (3:1) и принес сборной России шестое золото турнира.

Это новый рекорд сборной России. Предыдущий лучший результат был установлен на ЧМ-1994 в Тампере. Тогда российские "классики" завоевали пять наград высшего достоинства.

До Чехирина (весовая категория 77 кг) чемпионами мира стали Сергей Емелин (60 кг), Степан Марянян (63 кг), Артем Сурков (67 кг), Муса Евлоев (97 кг) и Сергей Семенов (130 кг).

Чемпионаты мира по греко-римской борьбе, на которых российские спортсмены выиграли больше одного золота