Российские борцы побили рекорд 1994 года!

Александр Чехиркин победил в финале чемпионата мира по греко-римской борьбе венгра Тамаша Лоринча (3:1) и принес сборной России шестое золото турнира.
Это новый рекорд сборной России. Предыдущий лучший результат был установлен на ЧМ-1994 в Тампере. Тогда российские "классики" завоевали пять наград высшего достоинства.
До Чехирина (весовая категория 77 кг) чемпионами мира стали Сергей Емелин (60 кг), Степан Марянян (63 кг), Артем Сурков (67 кг), Муса Евлоев (97 кг) и Сергей Семенов (130 кг).
Чемпионаты мира по греко-римской борьбе, на которых российские спортсмены выиграли больше одного золота
|
Год
|
Город
|
Медали
|
Чемпионы
|
|
|
З
|
С
|
Б
|
Всего
|
|
2018
|
Будапешт
|
6
|
0
|
0
|
6
|
Сергей Емелин, Степан Марянян, Артем Сурков, Александр Чехиркин, Муса Евлоев, Сергей Семенов
|
1994
|
Тампере
|
5
|
1
|
0
|
6
|
Сергей Мартынов, Ислам Дугучиев, Мнацакян Искандарян, Гоги Когуашвили, Александр Карелин
|
1993
|
Стокгольм
|
4
|
3
|
1
|
8
|
Сергей Мартынов, Ислам Дугучиев, Гоги Когуашвили, Александр Карелин
|
1998
|
Евле
|
4
|
0
|
0
|
4
|
Александр Третьяков, Александр Меньщиков, Гоги Когуашвили, Александр Карелин
|
1997
|
Вроцлав
|
3
|
3
|
0
|
6
|
Сергей Цвир, Гоги Когуашвили, Александр Карелин
|
1995
|
Прага
|
3
|
0
|
3
|
6
|
Самвел Даниелян, Сергей Мартынов, Александр Карелин
|
2002
|
Москва
|
2
|
1
|
1
|
4
|
Гейдар Мамедалиев, Вартерес Самургашев
|
1999
|
Афины
|
2
|
1
|
0
|
3
|
Гоги Когуашвили, Александр Карелин
|
2003
|
Кретей
|
2
|
0
|
0
|
2
|
Алексей Глушков, Хасан Бароев