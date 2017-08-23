Роман Власов: "Я не железный"

Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов, потерпевший поражение в стартовой схватке на чемпионате мира в Париже, в интервью "СЭ" отметил, что чувствовал ответственность за свою команду. Россиянин, дебютировавший в новой весовой категории (до 80 кг), в отборочном раунде уступил азербайджанцу Эльвину Мурсалиеву.

- Если бы у вас была возможность переиграть сегодняшний день, что сделали бы иначе?



- Если такому суждено было случиться, то не думаю, что в моих силах было что-то изменить. Я делаю все от меня зависящее для того, чтобы оставаться лучшим, чтобы в нужный момент отдать на ковре все, на что способен.



- На вас сильно давило, что все ждут от вас только победы?



- Это всегда давит. Всегда чувствуешь ответственность, когда представляешь свою команду.



- Насколько это ощущение дискомфортно?



- Оно привычно – я живу с ним много лет. И чем больше побеждаю, тем больше с меня спрос. Это нормально. Просто мы – не железные люди. Очень сложно каждый год становиться лучшим в мире.



- Ответственность обычно ощущается наиболее дискомфортно, когда ты не готов выступать.



- Если бы я чувствовал, что не готов, то просто не вышел бы на ковер. Не поехал бы в Париж. Но в том-то и дело, что по ощущениям все было в полном порядке.



- В какой момент схватки вы поняли, что проиграли Марсалиеву?



- Ближе к концу. Там был уже полный сумбур. Вроде и силы оставались, а думал только о том, что до конца остается все меньше и меньше времени. По новым правилам оно вообще бежит стремительно. Встреча-то в принципе была равной. Чуть-чуть не хватило. Если бы прошел этот поединок, потом было бы легче. Я боролся уже с этим соперником неоднократно, всегда побеждал его, но в те времена, когда был партер. (Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ)

Полное интервью Романа Власова