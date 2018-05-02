Роман Власов: "После боя Карелин написал смс-ку. Эти два слова дорогого стоят"

Российский борец греко-римского стиля Роман Власов, говоря о своем отношении к поражениям, отметил, что поддержка трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина не дает ему расклеиться. В среду, 2 мая, Власов завоевал золото чемпионата Европы, который проходит в Каспийске.

– Как вы справляетесь с поражениями?

– Я – верующий человек, вера мне помогает. Также это, конечно, моя семья, моя команда. Ты чувствуешь, что за тобой стоит множество людей, которым ты небезразличен. К тому же у меня есть Александр Александрович Карелин, он не даст расклеиться.

– Что он сказал вам перед решающей схваткой в Каспийске?

– Он сказал, что я не должен давать повода сопернику подумать, что меня можно победить. Работать первым номером в стойке и в партере. После боя он написал смс-ку, в которой было два слова. Но эти два слова очень дорогого стоят. (Михаил ПОТАПОВ)

Смс-ка от Александра Карелина Роману Власову после победы на ЧЕ по борьбе в Дагестане) pic.twitter.com/1W1EqaVTPM – Michael Potapov (@MikaelPotapov92) 2 мая 2018 г.

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